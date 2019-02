Bruno Alves rinnova: "Ringrazio il Parma per la fiducia, mi sento a casa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fresco di rinnovo col Parma (fino al 2020), il difensore Bruno Alves ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Ringrazio il Parma per la fiducia – ha sottolineato il portoghese – qui mi sento a casa mia e sono felice di far parte di questa famiglia. Sono orgoglioso del lavoro che la squadra, lo staff e la dirigenza sta facendo e darò tutto me stesso in ogni partita per questa squadra e questi colori".