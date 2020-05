Bruno Alves: "Sergio Conceicao mi voleva al Porto ma resto al Parma"

Una trattativa di mercato sfumata per amore del Parma. Niente ritorno in patria per Bruno Alves che, ai microfoni di Eleven Sports, ha rivelato di aver avuto un abboccamento (non voluto) con uno dei top team portoghesi: "Qualche tempo fa ho incontrato Sérgio Conceição in vacanza in Sardegna. Ha provato ad avvicinarmi per tornare al Porto. Ma non faccio previsioni. Voglio solo alzarmi domani, sano e fare il mio allenamento. Mi concentro su Parma, un club che mi ha accolto in modo fantastico e verso il quale non posso essere ingrato".

Il centrale 38enne ha anche raccontato i segreti della sua longevità calcistica: "Mi prendo cura della mia salute. Ogni giorno prendo il sole, curo l'alimentazione e mi alleno con tutta la mia dedizione. Fino a che età giocherò? Non lo so. Non metto limiti. Ascolto la risposta del mio corpo giorno dopo giorno. Il mio futuro lo sa solo Dio".