Bruno e il derby: "Fermare CR7? Gomiti nelle costole e poco spazio"

© foto di Federico De Luca

"Non hanno punti deboli, bisogna partire dal fatto che adesso hanno 22 giocatori intercambiabili e fortissimi". Pasquale Bruno, da calciatore, ha giocato il derby di Torino sia con la maglia della Juve che con quella granata. Su chi tifare, però, non ha grossi dubbi e a Tuttosport spiega come può il Torino fermare la Vecchia Signora: "Potrà avere le sue possibilità se avrà voglia di giocarsela, di proporsi, di sfidare i bianconeri nell’uno contro uno. Tanto è inutile pensare ai raddoppi, sono talmente bravi che se ne piazzi due in marcatura su uno arriva quello libero e ti frega".

Quanto le piacerebbe marcare Ronaldo?

"Vorrei sapere da lui cosa penserebbe di un difensore che gli si appiccica addosso per tutta la partita. Altro che i due o tre metri che vengono concessi ora. I gomiti nelle costole a palla lontana, le intimidazioni o la maglia tirata erano trucchi che adottavo, poi con le telecamere ovunque il discorso è cambiato. Qualche intimidazione con le mani davanti alla bocca, comunque, le farei anche adesso, allo juventino dico questo nel rispetto di un giocatore che fa bene al calcio italiano. Che, ripeto una volta di più, a livello di club dovrebbe avere il coraggio di insistere maggiormente con i giovani. Come sta facendo Mancini in Nazionale".