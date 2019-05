© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes è a un passo dal Manchester City. Il club inglese ha in pugno il fantasista dello Sporting Lisbona, acquistato dai lusitani dalla Sampdoria nel 2017 per 8,5 milioni di euro più 500mila di bonus. Anche lo stesso club blucerchiato guadagnerà da questa cessione avendo inserito nel contratto una clausola che prevede l'incasso del 10% sulla rivendita del calciatore. Secondo Sky Sports i Citizens pagheranno 55 milioni di euro per acquistare il calciatore dai biancoverdi, permettendo dunque alla società di Ferrero di incassare circa 5,5 milioni di euro.