Bruno Fernandes fa litigare Samp e Sporting. Appello alla FIFA per le percentuali

L'edizione odierna de Il Secolo XIX torna sulla notizia lanciata nelle scorse dal quotidiano A Bola in merito alla controversia nata tra lo Sporting Lisbona e la Sampdoria a proposito della percentuale che la società portoghese deve alla blucerchiata sulla vendita di Bruno Fernandes al Manchester United. Si tratta - si legge - del 10% di 46,5 milioni di euro, quindi 4,6 milioni divisi in tre rate. Lo Sporting avrebbe già dovuto saldare la prima e non lo ha fatto.

Il punto - Fernandes nel 2018 ha rescisso il vecchio contratto con lo Sporting sottoscrivendone uno nuovo. Secondo i portoghesi nulla ora è più dovuto alla Samp, che la pensa diversamente e si è subito appellata alla FIFA. Lo Sporting - che solo nei giorni scorsi ha saldato una parte dei 3 milioni di debito che aveva con Mihajlovic (esonerato nel 2018, ha fatto ricorso alla Fifa), trattenendone 700.000 per "motivi fiscali" - tra l'altro deve ancora pagare la prima delle due rate da 5 milioni al Braga come indennizzo per il trasferimento del tecnico Amorim, avvenuto il 5 marzo. La sensazione è che la Samp avrà quei soldi, ma ci vorrà tempo.