© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse settimane è stato accostato all'Inter, ma il futuro di Bruno Fernandes non dovrebbe essere in Serie A. Il centrocampista portoghese, che in Italia ha vestito le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, dovrebbe salutare lo Sporting per accettare la corte del Manchester United. Il Daily Star scrive infatti che la dirigenza dei red devils è al lavoro con quella biancoverde per il trasferimento del calciatore. Il cartellino del lusitano ha un valore di 71 milioni di euro.