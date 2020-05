Bruno Fernandes sarà il dopo Pogba allo United? Forse sì, ma con uno stile ben diverso

“E’ dura trovare un giocatore come Pogba in giro per il mondo: ha fisico, potenza e grandi abilità tecniche. Non vedo l’ora di giocare stabilmente con lui”. L’elogio sperticato al centrocampista francese porta la firma del compagno di squadra Bruno Fernandes, acquisto invernale del Manchester United che si è subito imposto nelle gerarchie di Solskjaer. Una coppia di centrali da sogno che per il momento non si è ancora mai vista in campo a causa dei problemi alla caviglia (oggi risolti) di Pogba. Se la Premier riprenderà magari riusciremo a godercela per qualche settimana, poi a fine stagione le possibilità che il Polpo lasci Manchester sono alte. Con i dati Comparisonator intanto possiamo capire, grazie ai numeri della partite giocate dai due in Premier quest’anno (7 Pogba, 5 Fernandes), come potrebbero verosimilmente integrarsi alla perfezione.

Uno fa i gol, l’altro li confeziona - Questa stagione Pogba non ha mai trovato la via del gol, mentre al portoghese sono bastati pochi minuti per aggiustare la mira e nelle prime 5 gare giocate ha segnato 2 gol. Frutto, probabilmente, della maggior quantità di tiri verso lo specchio tentati, 19 contro i 10 del francese. I dati che vanno nettamente a favore di Pogba sono quelli che riguardano la “preparazione” del gol: passaggi per il tiro, dribbling tentati e dribbling riusciti (che spesso fa rima con superiorità numerica trovata) sono a suo favore.

Due modi diversi di difendere - Pogba a livello generale ha recuperato, rispetto a Fernandes, 3 volte tanti palloni (66 contro 22). In entrambe le metà campo, ma soprattutto nella propria. E infatti anche il numero di azioni difensive e intercettazioni è tutto dalla sua parte, anche se Fernandes ha perso qualche pallone in meno a livello generale.

Pogba meglio sui passaggi e i duelli vinti - In tutte le categorie di passaggi il francese batte il portoghese. Ad eccezione di quella riguardante i filtranti e i cross, dato che premia l’ex Sporting. Nei duelli, però, c’è poco margine d’errore: un segnale ben preciso che indica come Pogba preferisca vivere al centro del gioco, toccare tanti palloni e sfidare gli avversari nelle zone dense del campo. Caratteristica che si adatta meno al gioco tecnico e veloce del portoghese.