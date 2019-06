Bruno Fernandes verso l'addio: "Alcuni club non si possono rifiutare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche l'Inter sulle tracce di Bruno Fernandes, ex centrocampista di Udinese e Sampdoria, esploso nelle ultime stagioni allo Sporting Lisbona. Su di lui ci sono anche le mire di Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham e in merito al suo futuro il giocatore ha aperto le porte ad un suo addio: "Sto bene allo Sporting - si legge sulla prima pagina del quotidiano lusitano Record oggi in edicola -, ma ci sono club che non si possono rifiutare".