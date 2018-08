© foto di Federico De Luca

Le abitudini di Bruno Gaspar non sono cambiate granché, con l'approdo nella sua nuova squadra. Ceduto per quasi cinque milioni di euro - una cifra molto alta per chi, in Serie A, non era quasi mai titolare - allo Sporting non ha ancora giocato un minuto. Anzi, nella prima gara non è stato nemmeno convocato, mentre con la Moreirense ha visto la vittoria dei propri compagni dalla panchina.

Bruno Gaspar non ha lasciato un grosso ricordo in viola. Arrivato per quattro milioni di euro, ha fallito l'impatto con il nostro campionato, finendo nel dimenticatoio dopo che Pioli ha deciso di adattare Milenkovic sulla destra. Non ha lasciato un grande ricordo ma, pare, non c'è stato un grosso salto di qualità durante quest'estate.