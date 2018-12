© foto di Federico Gaetano

Nuova idea in Brasile per la Roma, riporta oggi Il Messaggero. Si tratta di Bruno Guimaraes, regista ventunenne in forza all'Atletico Paranaense. In Olanda, invece, piace il messicano Erick Gutierrez del PSV Eindhoven, classe '95 scuola Pachuca, tecnicamente e fisicamente accostabile a Lucas Torreira dell'Arsenal ed ex Sampdoria.