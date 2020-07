Bruno Peres cala il poker giallorosso: SPAL-Roma 1-4

Uno-due micidiale della Roma in avvio di ripresa. Zappacosta, appena entrato, arriva su un lancio lunghissimo dalle retrovie e mette in mezzo per l'accorrente Bruno Peres che scambia in maniera fortuita con Kalinic e si trova a tu per tu con Letica battendolo con un diagonale preciso da due passi.