Brutte notizie per il Barcellona: i comunicati su Piqué e Sergi Roberto. Salteranno la Juve

vedi letture

Brutte notizie per il Barcellona. Via social, il club blaugrana ha reso note le condizioni di Gerard Piqué e Sergi Roberto. Gli esami sul difensore centrale hanno evidenziato una distorsione di terzo grado al legamento laterale, nonché una lesione interna e parziale del legamento crociato del ginocchio destro. I tempi del suo rientro sono ancora da valutare. Sergi Roberto ha invece subito una lacerazione nel retto femorale della coscia destra e rimarrà fuori per circa due mesi. Entrambi salteranno il ritorno della sfida di Champions League contro la Juventus, in programma al Camp Nou l’8 dicembre.