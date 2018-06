Brutto, cattivo, campione: Diego Costa, la Spagna ha un centravanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto, cattivo, campione. Diego Costa è stato oscurato dalla stella di Cristiano Ronaldo, ma ha sciolto un dubbio. Desaparecido nella prima parte di stagione col Chelsea, 7 gol in 23 presenze con l'Atlético Madrid nella seconda parte. Il brasiliano naturalizzato spagnolo non arrivava a Russia 2018 nella miglior forma possibile. E più in generale avevano fatto molto discutere le scelte di Julen Lopetegui, condivise (immaginiamo) da chi poi le ha dovute mettere in campo, cioè Fernando Hierro: fuori Alvaro Morata, dentro, oltre a Costa, Iago Aspas e Rodrigo.

Per ora, i due non hanno avuto bisogno di mettersi in mostra. Ci ha pensato Costa, per una volta degno finalizzatore del rutilante gioco spagnolo. Mettendoci del suo: fallo o no, la gomitata rifilata a Pepe è uno dei marchi di fabbrica della casa. Brutto e cattivo, così diverso da Cristiano Ronaldo, con ottime probabilità meno decisivo del portoghese. Ma la Spagna ha dimostrato di avere un grande centravanti, e nonostante il pareggio resta impressa la prestazione collettiva di una squadra che, caos ct a parte, ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo.