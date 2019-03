Brutto grattacapo per la Juventus. Dopo Ronaldo anche Dybala ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il periodo potrebbe essere molto positivo, per la Juventus. La vittoria contro l'Atletico Madrid, i quindici punti di distanza sul Napoli, l'esplosione di Kean. Invece, in vista della sfida contro l'Ajax, c'è una grossa incognita. Cristiano Ronaldo era a Barcellona nei giorni scorsi per fare visita alla Nike - e alla clinica Corachan - e rischia di saltare almeno l'andata con la squadra olandese. Oggi c'è il campanello d'allarme per Paulo Dybala, costretto a marcare visita contro l'Empoli per un problema muscolare nel prepartita.

Insomma, il rischio di un attacco spuntato c'è, anche perché Allegri ha preferito inserire Bentancur invece di Kean - che poteva sembrare la scelta migliore (e scontata) - forse per evitargli un'altra iniezione di adrenalina dopo le belle gare con la maglia della Nazionale.