Brutto ma efficace. Il Milan da Champions sa soffire

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Brutto, ma efficace. Il Milan che da questo weekend si ritrova terzo in classifica si ritrova concreto, capace di soffrire ma punire al momento giusto.

È una partita e mezzo che succede. Già contro l'Empoli era arrivato il primo campanello d'allarme, con un primo tempo col freno a mano tirato e una ripresa nella quale sono bastati i primi sei minuti di fuoco per chiudere la pratica.

Col Sassuolo il Milan non ha brillato in attacco e non ha illuminato nemmeno a centrocampo con un Paquetá sul quale gli avversari in queste due partite sembra abbiano preso le misure. Eppure la squadra di Gattuso sa colpire, sa soffrire come una provinciale. Grazie a una cerniera difensiva ormai collaudata e affidabile, a un Donnarumma mai così in forma e a un Bakayoko vitale per garantire equilibrio. Al resto ci pensano i professionisti del gol e della giocata: Suso, Piatek, Calhanoglu. Anche in una serata non brillantissima confezionano a modo loro la vittoria, con un corner battuto col contagiri, a un'espulsione provocata e giocate che hanno portato all'angolo da cui è nato il gol.

Per una squadra che manca al palcoscenico Champions League dal 2013-14 l'importante è arrivare al fine. Per il bel gioco c'è tempo.