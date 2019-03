Brutto Napoli col Sassuolo: 8 cambi ed esperimenti, la testa è a Salisburgo

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne torna al gol, riscattando il rigore sbagliato con la Juventus, e nel finale salva il Napoli dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato (l'ultima volta tre anni fa). Punto paradossalmente positivo per come si era messa la partita, ma che non può cambiare il giudizio su una prova estremamente deludente del Napoli B messo in campo da Carlo Ancelotti dopo lo sforzo di giovedì col Salisburgo - con 90' a ritmi altissimi - e soprattutto in vista del ritorno alla Red Bull Arena che evidentemente non fa stare tranquillo il tecnico azzurro nonostante i tre gol di scarto di vantaggio. Al punto da condizionare fortemente in negativo la gara col Sassuolo.

I segnali in questo senso sono tanti. Dallo sfogo di Ancelotti di giovedì, non solo per tenere alta la concentrazione in vista del ritorno, ma reale e genuino proprio perchè subire uno o due gol in quel finale di sofferenza avrebbe complicato non poco il ritorno. Una partita che Ancelotti già così reputa non scontata: non a caso s'è presentato sul campo del Sassuolo con 8 giocatori diversi, Chiriches al fianco di Koulibaly per fargli accumulare minutaggio per giovedì e la staffetta con Luperto (altro titolare giovedì viste le squalifiche di Koulibaly e Maksimovic) bruciando un cambio. Che la priorità sia in questo momento un'altra è evidente anche guardando al terzo cambio: dentro Younes, al ritorno da una ricaduta, per Ounas con Callejon, Fabian e Zielinski relegati in panchina.

Detto dell'abbondante turnover e dei segnali dei cambi, tante seconde linee non hanno convinto. A partire da Ounas e Verdi, che ha avuto anche una clamorosa palla gol per il vantaggio nel primo tempo. Lontano dalla miglior condizione Ghoulam mentre Diawara è lontano dal livello di Fabian. All'andata invece proprio gli stessi non demeritarono, riuscendo a rubare palla nella metà campo offensiva e sfruttare la velocità sugli esterni. Merito anche del Sassuolo che, pur non entusiasmando, col passaggio al 3-4-3 ed un'uscita difensiva con cinque giocatori è riuscito ad eludere la pressione e limitare le palle perse in uscita, anche se alla fine le statistiche segnano appena un tiro nello specchio, quello del gol. Napoli dunque a risparmio energetico in vista di Salisburgo, anche se da domenica con l'Udinese dovrà tornare alla vittoria per non rimettere in discussione il secondo posto, per ora ancora saldo considerando - oltre ai 6 punti sul Milan - lo scontro diretto a favore e che delle 11 gare restanti ben 8 saranno contro formazioni della parte destra della classifica.