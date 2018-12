Brutto primo tempo alla Sardegna Arena: Cagliari-Napoli 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato un bel primo tempo. Alla Sardegna Arena, Cagliari e Napoli sono rientrate negli spogliatoi ancora ferme sullo 0-0, al termine di una frazione in cui gli interventi fallosi e le interruzioni di gioco hanno di gran lunga rubato la scena al bel gioco e alle occasioni da rete.

Senza Pavoletti, Rolando Maran ha preferito rinunciare a una punta di peso come Cerri e ha schierato Farias e João Pedro dal primo minuto. Una scelta dettata dalla volontà dei sardi di puntare tutto sulle ripartenze veloci, lasciando il pallino del gioco a un Napoli che, nonostante un possesso palla nettamente a favore, ha prodotto ben poche occasioni dalle parti di Cragno.

Almeno nella prima frazione non hanno pagato le scelte di Carlo Ancelotti, che ha lasciato contemporaneamente in panchina Hamsik, Callejon, Insigne e Mertens. Al fianco di Milik è stato schierato Fabian Ruiz, Zielinski ha agito sulla corsia sinistra senza produrre risultati concreti, mentre sul lato opposto qualche grattacapo in più l'ha creato Ounas. Al nono minuto l'ex Bordeaux ha fatto esplodere il suo mancino ma, a differenza di quanto capitato col Frosinone, non è riuscito a battere il portiere avversario.

Nel complesso, troppo poco pericoloso il Napoli in zona offensiva. Un po' meglio il Cagliari che con Faragò ha costruito le due occasioni più significative di questa prima frazione. All'undicesimo il terzino del Cagliari è andato alla conclusione chiamando Ospina alla respinta. Al 42esimo, l'ex Novara ha dato il via a un'azione che s'è poi sviluppata sull'asse João Pedro-Bradaric ed è stata vanificata dalla posizione irregolare di Farias.