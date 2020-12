Brutto Torino, al 45' l'Udinese è meritatamente in vantaggio: Pussetto va ancora a segno

vedi letture

Dopo 45 minuti l'Udinese è meritatamente in vantaggio sul campo del Torino grazie alla rete di Ignacio Pussetto. Più che meriti propri (che si sono ovviamente), a dire il vero è per demeriti degli avversari. Nella prima frazione di gioco quasi nulla di buono per i granata, incapaci di mettere in difficoltà i friulani e abbastanza fragili dietro.

Le scelte. Marco Giampaolo conferma il 3-5-2 nonostante l'assenza di Ansaldi. Al suo posto ci sarà Vojvoda, adattato a sinistra perché a destra Singo è inamovibile. In difesa c'è l'adattato Rodriguez con Lyanco e Nkoulou, mentre a centrocampo spazio a Meité, Rincon e Linetty, con Lukic che dunque parte dalla panchina. Davanti, vista l'assenza di Verdi, c'è Zaza con Belotti. Dall'altro lato Luca Gotti utilizza il solito 3-5-2, dunque modulo speculare, con una sorpresa in attacco: non c'è Lasagna (che torna però in panchina), al quale viene preferito Pussetto insieme a Deulofeu. Mediana tutta sudamericana con de Paul, Walace e Pereyra. Mandragora rientra, ma va solo in panchina, a sei mesi dall'infortunio patito proprio in questo stadio.

Si rivede Cairo. Quasi due mesi dopo, Urbano Cairo torna all'Olimpico per seguire da vicino il suo Torino. L'ultima volta che il presidente granata aveva assistito dal vivo ad una partita interna della sua squadra risale a Torino-Cagliari del 18 ottobre scorso, mentre l'ultima gara in assoluto in cui era presente è Sassuolo-Torino di cinque giorni dopo. Da quel momento il patron del Toro ha contratto anche il Covid-19 ed è stato costretto a rimanere lontano dai suoi per un po', ma finalmente il peggio è alle spalle. Resta da recuperare solo la crisi di risultati.

Udinese avanti meritatamente. Ma il primo tempo non promette nulla di buono per il presidente granata. Il suo Torino è brutto, fa fatica a costruire gioco e a lanciarsi in avanti, ancor di più a creare palle-gol. E va sotto al 24', su una bella azione in contropiede dell'Udinese, finalizzata alla perfezione da Pussetto. L'argentino, dopo essere andato a segno contro la Lazio, trova il suo secondo gol consecutivo e il terzo in campionato quest'anno. Una rete nata da un contatto dubbio tra Meité e Walace che ha scatenato le (inutili) proteste granata: per l'arbitro Massa è tutto regolare. Ottimo primo tempo dei bianconeri, chiuso con l'unica brutta notizia per Gotti: l'infortunio muscolare di Nuytinck, sostituito da Becao. Ma il risultato sorride all'Udinese: vantaggio meritato a Torino.

Clicca QUI per seguire il LIVE della partita!