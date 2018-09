Brych non oscura la Juve: reazione da grandissima. Da favorita per la Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è troppo dell’arbitro, nel 2-0 rifilato dalla Juventus al Valencia. Tanto da rendere difficilmente giudicabile dal punto di vista tecnico la vittoria dei bianconeri al Mestalla. Cristiano Ronaldo fuori dal campo alla mezz’ora ha cambiato in modo radicale l’andamento della partita, in un verso o nell’altro. Tanto più che l’espulsione, vista e rivista, continua a sembrare come minimo discutibile. E al rosso si somma il rigore concesso nel finale, molto generoso e comunque neutralizzato da Szczesny. C’è tanto e troppo di Felix Brych, ma non abbastanza da nascondere quanto ci sia della Juventus.

Il dato oggettivo, espulsione o no, è chiaro: la Juventus non poteva ottenere risultato migliore dal Mestalla. A livello di classifica, tre punti e soprattutto un 2-0 esterno che nella economia del girone avrà il suo peso. A livello di attributi, perdonate il francesismo: la squadra s’è compattata con l’espulsione di quello che dovrebbe essere il suo uomo migliore e nonostante sia rimasto in panchina per 90 minuti quello che dovrebbe essere il suo secondo uomo migliore, cioè Paulo Dybala. Reazione di orgoglio e di classe, per quanto questa Juventus fosse superiore e di molto a un Valencia quanto mai modesto: non c’era bisogno dei due rigori di Brych, peraltro quelli sì indiscutibili, per arrivare al 2-0. Il messaggio è chiaro: avevamo parlato di prova del nove, la Juve ha risposto e alla grande.