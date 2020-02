Bucchioni: “Juric, Semplici o De Zerbi per la nuova Fiorentina”

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la brutta gara con l’Atalanta, la peggiore di Iachini, speriamo in una reazione a Genova. Duncan da oggi si allenerà in gruppo, sarà un’arma in più. Per domenica tornerà a disposizione anche Caceres. Questo calcio iachiniano piace poco, ma l’obiettivo era chiaro fin dall’arrivo del nuovo allenatore: salvarsi prima possibile. Per qualcuno, poi, è prematuro parlare di futuro, ma anche Iachini sa benissimo che la sua riconferma passa da una crescita della squadra anche sotto il profilo del gioco. Qualche sprazzo s’è visto con l’Inter e l’Atalanta in coppa, ma serve un cambio di passo deciso. Normale quindi che la Fiorentina si guardi attorno anche per la panchina e non solo per la squadra, come ha fatto con Amrabat e Kouamè ad esempio. Piace da tempo Juric del Verona, ve l’abbiamo già detto e non è un mistero. Ma anche Semplici e De Zerbi sono profili seguiti con interesse. Per crescere come vuole Rocco e puntare alla Champions serve un passaggio intermedio. Ci vogliono idee e intuizioni. Gli allenatori di primissima fascia verranno più avanti, per ora no, tant’è che uno come Allegri (idea ambiziosa di Rocco) contattato in autunno da intermediari ha detto il classico “onorato, ma no grazie”.