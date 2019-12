Bucchioni: "Rocco mister 7 miliardi, adesso investa sui viola"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Rocco non ha stabilito un vero e proprio tetto di spesa. Sappiamo che in estate non sono stati spesi i 30 milioni stanziati per De Paul, a questi si potrebbero aggiungere altri dieci milioni. Quaranta milioni per comprare tre buoni giocatori sono una cifra congrua. Staremo a vedere.

Certo è che Rocco deve cominciare a occuparsi di più della squadra. Ha fatto tanto, programmato in grande, riportato il pallone a Firenze, ma in questi mesi ha trascurato il core business che si chiama calcio giocato. Ci sono state mille giustificazioni tutte condivisibili, ma invece di presentarsi con una squadra da decimo posto forse si poteva spendere qualcosa di più anche in estate. E comunque oggi spendere è diventata una necessità, non si può più aspettare il Grande Rilancio promesso per giugno con allenatore di prima fascia e acquisti di livello, la Fiorentina ha davvero bisogno di questi tre giocatori per salvarsi. E Rocco non si tirerà indietro, ne siamo sicuri. Ha sempre detto che i soldi ci sono e ieri la conferma è arrivata dalla nuova stima americana del suo patrimonio personale cresciuto di quasi il quattro per cento in un anno. Ora lo zio Rocco è un omino da 7,11 miliardi di dollari di patrimonio personale. Socc…, direbbero a Bologna. Azz…, da qualche altra parte. Noi educati possiamo commentare semplicemente con caspita… E oggi dire frugati a Rocco come si faceva con qualche altro sarebbe imbarazzante, ci penserà da solo.

Intanto è iniziata l’era Iachini e per i giocatori sono dolori. Due allenamenti il giorno e durini il giusto, c’è gente stravolta. Se questa è la strada per ritrovare intensità lo sapremo presto, che la Fiorentina fosse molle lo vedevano anche quelli che parlano di pallone con la bistecca in bocca.

A che calcio pensa Iachini? Che squadra ha in mente?

Dovrebbe ripartire dal 3-5-2, tanto per non stravolgere tutto e subito. Lo ha detto in conferenza stampa, ci vorrà un mesetto per vedere la sua Fiorentina. Ma, come sappiamo, non è un problema di moduli. Può andare bene anche il 3-5-2 se sei intenso, se aggredisci, se hai rabbia agonistica. E i due d’attacco saranno Vlahovic e Chiesa. Federico ha recuperato alla faccia dei disfattisti viola. Il ragazzo ha rinunciato alle vacanze dorate per curarsi e tornare prima possibile a ridare il massimo per la Fiorentina. C’era addirittura chi lo vedeva in partenza a gennaio, ma ormai stupirsi non serve più. Se Chiesa torna al top sarà il vero acquisto di gennaio perché, diciamolo, il suo apporto (purtroppo) finora è mancato. Il futuro è un’altra storia.

Abbiamo detto che in attesa del mercato e (forse) di Cutrone, in coppia con Chiesa ci sarà Vlahovic. E Pedro? Iachini ha chiesto dieci giorni di tempo e di lavoro per valutare il brasiliano e poi decidere se rilanciarlo oppure dare via libera a un prestito. E qui si riapre il discorso Kannemann con il Gremio e il famoso gioco d’incastri del mercato.

Intanto domani c’è l’occasione giusta per iniziare il nuovo anno e far sentire tutto l’affetto a Beppe Iachini, un cuore viola che torna a casa con una missione niente male: ridare un senso a una squadra perduta. Iachini ha bisogno di aiuto, di affetto, e di sostegno dei tifosi, ma non mancheranno.