Buco difensivo del Napoli, El Shaarawy non perdona: Roma avanti

Roma in vantaggio al San Paolo dopo 14' grazie a un buco difensivo del Napoli. I giallorossi sfondano sulla corsia destra con Under, che mette al centro per Dzeko: il bosniaco fa un velo intelligente che libera El Shaarawy, freddo nel battere Ospina con l'aiuto del palo sinistro. Inutile il tentativo di salvataggio sulla linea di Koulibaly.