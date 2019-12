Bufera sul titolo del CdS, il direttore Zazzaroni: "Felice di averlo fatto"

"Sono felice di aver fatto quel titolo". Da questa mattina, sta facendo molto discutere il titolo scelto dal 'Corriere dello Sport' per l'apertura odierna. "Black Friday", con i volti di Smalling e Lukaku in prima pagina per presentare la sfida che andrà in scena domani sera a San Siro tra Inter e Roma. "Lukaku e Smalling in prima pagina sono due grandi giocatori, hanno giocato nel Manchester, il Black Friday è di attualità. Perchè no? Le battaglie razziste sono un'altra cosa, sono serie, questo titolo spiegato e chiarito non può essere indicato come razzista", ha dichiarato il direttore Ivan Zazzaroni.

La reazione di Roma e Inter - A far accendere la polemica questa mattina ci hanno pensato la Roma e l'Inter, con due tweet di risposta al titolo del 'Corriere dello Sport'. Decisamente più esplicita la risposta della società giallorossa, mentre i nerazzurri si sono limitati e ribadire la loro contrarietà a ogni forma di discriminazione.

Il calcio è passione, cultura e fratellanza.

Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione

La replica di Zazzaroni - Ai microfoni di 'Tutti Convocati', Ivan Zazzaroni ha risposto alle società che lo hanno attaccato e non solo: "Qualcuno della Lega mi ha telefonato, poi qualche squadra. Si sono passati il messaggio in chat: "Cosa facciamo? Attacchiamo tutti insieme questo titolo?" Non hanno letto il pezzo, non hanno capito, non hanno fatto nulla per decenni e si volevano lavare la coscienza. Sono quelli che dicono che i buu non sono razzisti ad essere vergognosi. Questo è un titolo che ci sta in questo contesto. Se continuiamo a frenare tutto in funzione di un falso moralismo non scriviamo più nulla".