La strada verso il Bernabeu, in una serata di maggio è lunga, ma Gianluigi Buffon spera di raggiungerla con il Paris Saint Germain. Dopo diciassette anni il portiere ha cambiato strada, passando dal bianconero della Juventus al "bleu" del PSG, trovando una delle formazioni più ambiziose dell'intero panorama calcistico. La concorrenza di Areola, peraltro, non è certo da sottovalutare, ma va detto che i parigini potranno far rifiatare Buffon più di qualche volta, come successo alla Juventus con Szczesny.

Ed è stata una scelta davvero incredibile, quella del portiere. Perché aveva deciso di ritirarsi dopo il Mondiale in Russia, dando l'addio alla nazionale dopo la sciagurata partita contro la Svezia, a San Siro. Ora potrebbe ritrovare l'azzurro e, soprattutto, la Juventus sul suo percorso europeo. Non dai gironi, perché entrambe sono inserite in prima fascia. Ma subito dopo non è da escluderlo.