Buffon a giudizio UEFA. Oggi la squalifica prima dell'ok al PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi è il giorno di Gigi Buffon. Non della firma con il PSG ma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - del giudizio della Uefa, che deve pronunciarsi dopo l’espulsione in Real Madrid-Juventus e le parole dure contro l’arbitro inglese Oliver. Oggi la commissione disciplinare si riunirà ed è molto probabile che diffonda subito la sentenza, a meno che non decida di prendersi più tempo e rimandare tutto al giorno successivo. Fermo restando che dovrà scontare un turno per l’espulsione, la squalifica potrebbe diventare più ampia. Ma il fatto che il portiere abbia deciso di continuare a giocare cambia la prospettiva: in caso di addio al calcio dal parte dell’Uefa avrebbe potuto prevalere il buonsenso, per non macchiare la fine della carriera di un grande giocatore. Buffon però andrà avanti col Psg e la firma tarda ad arrivare anche perché sia lui sia il club sono in attesa di capire quante partite dovrà saltare. Uno stop molto lungo potrebbe annullare tutto. L’entourage del giocatore si augura che l’Uefa non usi la mano pesante e tenga conto del passato virtuoso: Gigi non era mai stato espulso in Europa.