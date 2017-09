Buffon a Marca: "Donnarumma? Il Real non ha bisogno di un portiere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Questi alcuni dei passaggi principali della lunga intervista di Gigi Buffon a Marca: "Sono diventato portiere perché il mio mito era Thomas N'Kono del Camerun. Perché la Juve è l'unica italiana fra le grandi d'Europa? Perché ha saputo prendere dirigenti di primo livello, ha saputo guardare avanti, costruendo il presente con uno sguardo al futuro. La finale di Cardiff? Abbiamo fatto un buon primo tempo e credevamo potesse bastare per mettere in difficoltà il Real. Loro però sono stati più forti e hanno vinto meritatamente. Ci servirà da lezione. Il Real potrebbe aver bisogno di DOnnarumma? Negli ultimi 10 anni al Real non è mancato niente. Keylor è un grande portiere nonostante le voci. Non credo che il Real abbia necessità di comprare un portiere. Futuro? Penso al presente, ma ricominciare una nuova vita come allenatore lo vedo complicato, almeno per ora".