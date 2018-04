Buffon: "Al Bernabéu era la mia partita più bella con la Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon, intervistato dal programma televisivo "Le Iene", ha parlato così della grande remontada della Juventus al Bernabéu, resa vana però dal rigore di Cristiano Ronaldo nel recupero: "Prima di essere juventino io sono italiano, avevo veramente a cuore il movimento italiano. Ho visto la Roma che ha fatto un'impresa pazzesca e ho seguito la gara con un trasporto incredibile. Poi ho visto la Juve che va a Madrid e recupera tre gol di scarto e, lasciatevelo dire da uno che pensa di averne vista qualcuna, di essermi emozionato nella vita: è un qualcosa di impareggiabile, di pazzesco. Ne ho perse anche di più importanti, però questa, per come era nata e per come si stava evolvendo, era la partita più bella e più emozionante che avessi vissuto con la Juventus. Penso anche per i tifosi e anche per i miei compagni".

