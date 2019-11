Buffon applaude il calcio italiano: "Possibile en plein Juve, azzurri record"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del suo intervento sull'app ufficiale, Gianluigi Buffon ha applaudito il momento del movimento calcistico italiano. "Sono molto contento per l’andamento di tutte le nostre squadre impegnate in questa fase a gironi della Champions League. Arrivare a 90 minuti dalla fine con la possibilità di centrare uno storico en plein è un altro segnale di crescita di tutto il movimento. Proprio nel momento in cui la Nazionale ha centrato la qualificazione a Euro 2020 a passo di record".