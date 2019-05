© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non giocheranno più insieme, visto soprattutto il ritiro dal calcio giocato di Andrea Barzagli, ma la storia non può essere certo cancellata e l'amicizia neanche. Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e lo stesso ex difensore si sono infatti ritrovati a Torino per un pranzo insieme e attraverso il proprio profilo Instagram il portiere ha commentato: "Amici e compagni di una vita. #bbbc #finoallafine".