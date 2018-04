Buffon-Boca, Schelotto conferma: "Primi contatti, ne parleremo a maggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una notizia che nei giorni scorsi aveva creato grande curiosità, quella relativa all'interesse del Boca Juniors per Gigi Buffon. Operazione possibile, almeno secondo il tecnico Xeneize Guillermo Schelotto che in conferenza stampa ha così parlato: "Angelici mi ha detto che ha chiamato Buffon per chiedergli la disponibilità, ma ne parleremo dopo il 17 maggio. Ora ci stiamo giocando ancora tanto".