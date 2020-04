Buffon: "C'è un posto in Nazionale Legends?", Totti: "Non c'hai niente da fa eh?"

Ospite di Sky, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato di tanti temi legati alla sua carriera e al rapporto con Alessandro Del Piero, intervenuto anche lui in diretta. I due però ad un certo punto sono stati interrotti dalla domanda di un ascoltatore molto particolare, Gigi Buffon: "C'è un posto nella Nazionale Legends? Voglio vincere un altro Mondiale", ha chiesto il carrarino. In pieno stile Totti la risposta: "Non c'hai niente da fa eh? Ti aspettiamo a braccia aperte".