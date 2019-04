© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campionato vinto, ma l’obiettivo, il chiodo fisso, è un altro. Cambia la squadra, ma non il copione della stagione. E Gigi Buffon insegue ancora la vittoria della Champions League. Anche con il PSG, uscito malamente ancor prima della Juventus. Il portiere ieri ha vinto la Ligue 1. Ormai abitudine per Neymar e compagni, un po’ come per la Juventus in Italia. Per Gigi qualche partita al di sotto delle proprie potenzialità, qualche critica di troppo ma lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di sempre. Tutto fa pensare che alla fine, tra Buffon e il PSG, il matrimonio possa continuare. La società dovrebbe esercitare l’opzione per un’altra stagione. Per riprovare a conquistare quel traguardo tanto ambito, da Gigi e compagni. Un altro anno, forse l’ultimo, per riprovare. Obiettivo Champions League, Buffon non si ferma...