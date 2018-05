Buffon: "Chiellini incarna perfettamente i tratti del capitano della Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato che dopo sabato non sarà più un calciatore della Juventus, Gianluigi Buffon ha fatto un grosso in bocca al lupo a Giorgio Chiellini, prossimo capitano bianconero: "Con Chiellini abbiamo vissuto in simbiosi, abbiamo sviluppato con esperienza e maturità la modalità con cui si arriva ai risultati. Giorgio incarna alla perfezione i tratti del capitano bianconeri. Posso solo dargli il mio in bocca al lupo. L'imbattibilità è proprio il merito dei miei difensori. E lo devo a loro e a giocatori come Giorgio. Lo ringrazio davvero di cuore".

