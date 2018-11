Buffon: "Con Ancelotti il Napoli ha maggior calma e consapevolezza"

Gianluigi Buffon ai microfoni di Sky: "Le squadre di Ancelotti non sorprendono mai quando vanno bene perché quando a capo di una struttura tecnica trovi uno come lui, con la sua sapienza calcistica, la sua esperienza e la sua intelligenza sai che farai bene. Il Napoli non so se è meglio o peggio degli altri anni ma vedendo le partite come le affronta ha una consapevolezza e una calma diversa nel gestire le gare. Negli altri anni sebbene sciorinasse un gran gioco vedevi una squadra precipitosa, che doveva andare al massimo della velocità. Carlo ha cambiato qualcosa e vedere il Napoli così non è una novità. Cavani? Le sue condizioni mi fanno ben sperare".