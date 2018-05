Buffon Day: dove potrebbe andare se decidesse di continuare?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo pezzo è destinato a diventar vecchio a pochi vagiti dalla sua genesi. Perché Gianluigi Buffon oggi chiarirà il suo futuro con la Juventus che, con il direttore generale Giuseppe Marotta, ha già de facto salutato l'avventura del suo storico portiere. Il club parla di erede, di sostituto, di addio. Lo ha abbracciato virtualmente, prima di farlo sul campo nel week-end. Una storia ai titoli di coda e oggi, stamattina, Buffon spiegherà se deciderà come pare di appendere i guantoni al chiodo. E se così non dovesse essere? E' l'apertura di un'infinitesimale parentesi, un what if, un "se Buffon dovesse decidere di continuare"? Sono ipotesi balenate senza concreti riscontri, però il portiere non ha nascosto la sua simpatia per il Genoa tatuata pure sui guantoni. Il Grifone farà partire Mattia Perin, prenderà probabilmente Lukasz Skorupski dalla Roma però all'ombra della Lanterna c'è chi fantastica. Lo fanno lì, così come a Parma. Città che ha dato i natali calcistici a Buffon: i ducali puntano al ritorno in Serie A e quello del portiere bianconero sarebbe certamente un nome di grido e giubilo per, eventualmente, celebrarlo. In Serie C ci sarebbe la sua Carrarese. Ma lì, probabilmente, ci spingiamo anche troppo oltre con la fantasia. E l'estero? Il Boca Juniors ci ha provato, ci sta provando, per una favola che andrebbe avanti anche Oltreoceano. Tecnicamente, farebbe comodo a trequarti del globo terracqueo, Premier League compresa, visto che lì avrebbe ben più di un estimatore. Però servirà poco per scoprirlo. Anche perché a brevissimo Buffon chiarirà il futuro, spiegando che la soluzione più dolorosa ma altrettanto ragionata, sarà quella di appendere i guantoni al chiodo. Ma nulla sembra precluso...