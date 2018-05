Buffon-day: gli inizi a Parma e la Coppa Uefa, unico trofeo internazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciassette stagioni trascorse con addosso la maglia del club più titolato d'Italia, tante vittorie in territorio nazionale, ma l'unico trofeo internazionale conquistato nella carriera di Gianluigi Buffon resta quella Coppa Uefa vinta a Mosca nel 1999. Un 3-0 senza storia contro l'Olympique Marsiglia, che ha rappresentato il punto più alto della storia del Parma, prima del lento declino del club emiliano causato dal crack finanziario della famiglia Tanzi.

In maglia gialloblù, il portiere di Carrara ha disputato 220 partite, affermandosi come stella di prima grandezza nel firmamento dello sport più amato. L'esordio al Tardini, senza subire reti, contro il Milan di Baggio e Weah, l'ultimo atto all'Olimpico, nel giorno del terzo e ultimo Scudetto giallorosso. Poi la partenza verso Torino, con i soldi incassati dalla cessione di Zidane al Real Madrid, dove la leggenda sarebbe stata alimentata da una marea di trofei e riconoscimenti. In mezzo, in Emilia, altri due allori (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), sempre nell'anno di grazia 1999, e un ruolo di leader in una squadra che rimarrà nella storia del calcio italiano anche per merito suo.