Buffon-day: Juve, storia di un grande amore. E di 18 trofei più uno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nove Scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe. Ma anche l'inferno della Serie B e tante delusioni a livello europeo difficili da mandare giù. Ripercorrere tutta la storia di Gianluigi Buffon in maglia bianconera è un'impresa difficilissima, perché si rischierebbe di ridurre 17 stagioni a meri dati statistici. Arrivato nell'estate del 2001, quella della grande rivoluzione di Moggi che portò alla cessione di Zidane e agli arrivi del portiere, di Thuram e Nedved, Buffon è entrato nel cuore dei tifosi soprattutto per la scelta, difficile, di restare a Torino nonostante l'onta della retrocessione in cadetteria e le tante richieste.

Lui, più di Pavel Nedved e Alessandro Del Piero, è stato il simbolo della rinascita del club, il punto di continuità tra le vittorie del passato e quelle del presente, nonostante sia mancato il trionfo in Champions, rincorso invano, agognato e sfuggito per un soffio in tre occasioni. Bandiera e capitano, trascinatore e recordman indiscusso: 973 minuti consecutivi senza subire reti, 300 cleen sheets, 18 trofei (più uno, quella vittoria in Serie B rivendicata con forza) e 655 presenze totali (secondo solo a Pinturicchio), che diventeranno 656 sabato, quando i suoi tifosi gli riserveranno una standing ovation e gli tributeranno il giusto omaggio per quello che ha rappresentato e continuerà a rappresentare, forse, da dirigente.