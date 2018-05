Buffon Day: la scelta di cuore. Restare alla Juve, nonostante la B

© foto di Federico De Luca

"Decisi di restare alla Juventus per riconoscenza". Che non è stata certo cosa comune, visto che altri, come Ibrahimovic, scelsero altri lidi. Scelsero di non retrocedere con la Vecchia Signora punita e penalizzata in Serie B. Ci provò il Milan, pure la Roma lo cercò per una stagione di prestito. Ma lui disse di no, rimanendo con somma soddisfazione del club allora di sede in Corso Galileo Ferraris. "Resto, perché la Juventus è in B -spiegò Gianluigi Buffon da Carrara-. A questa società devo soltanto riconoscenza. Mi ha fatto vincere e guadagnare, grazie alla Juve sono campione del mondo. Un anno di B si può sopportare. Le scelte degli altri? Ognuno ha motivazioni che rispetto. Se qualcuno considera strana la mia decisione, fuori dalla norma visto cosa hanno fatto gli altri, allora vuol dire che il mio concetto di normalità è diverso. Io da piccolo non tifavo Juve, ma dopo cinque anni in una società che ti ha dato tutto c’è affetto verso chi ti ha sempre voluto bene. I sentimenti degli altri contano quanto i miei". Riconoscenza e cuore. Al netto delle polemiche, sono caratteristiche che non hanno mai fatto difetto a Buffon. Che ci vide giusto. Dalle ceneri alla risalita, fino alla gloria, fino ai record di campionati vinti in Italia. Riconoscenza e cuore, ripagate a pieno.