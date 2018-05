Buffon-day: recordman in maglia azzurra con la Russia nel destino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pagliuca, Marchegiani, Peruzzi, Bucci, Toldo. Una concorrenza spietata, che non ha impedito a Gianluigi Buffon di conquistare in poco tempo la maglia della Nazionale italiana. Una storia lunga, arricchita dal trionfo in Germania nel 2006 e caratterizzata da una serie di record – su tutti quello di presenze - e da qualche immancabile delusione. L'ultima, dura da mandare giù, è quella dello scorso novembre, con la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dopo il playoff con la Svezia. Che sarebbe stato la chiusura di un cerchio, perché proprio contro la Russia tutto era cominciato, il 29 ottobre 1997, subentrando a Pagliuca nella gara d'andata dello spareggio di accesso alla Coppa del Mondo.

In Francia Buffon ci andò come terzo portiere, voluto fortemente da Cesare Maldini. Nel biennio successivo, quello con Dino Zoff CT, scalò le gerarchie, debuttando dal primo minuto il 10 ottobre 1998. Nell'ultima amichevole prima dell'Europeo, però, Gigi si infortunò nel tentativo di evitare la rete di Carew, perdendo così la possibilità di disputare da protagonista la competizione continentale. Una mazzata enorme, ma ripagata con gli interessi sei anni più tardi, quando l'Italia salì sul tetto del mondo. Carisma, esperienza, personalità e tante parate decisive distribuite in 21 anni indimenticabili. Centosettantasei presenze, di cui 80 da capitano: una in più di Cannavaro, da cui ha ereditato la fascia, sei di Maldini. L'ultimo atto lo ha recitato lo scorso 23 marzo, contro l'Argentina. E chissà che Mancini non gli conceda una passerella finale.