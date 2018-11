Buffon e Ancelotti: "Mi chiamò alla Juve. Poi vinse in finale contro di noi"

Parma e Juventus in comune, ma anche tante sfide da avversari. Gianluigi Buffon e Carlo Ancelotti si affronteranno di nuovo domani, da portiere del PSG e allenatore del Napoli. L'estremo difensore, nel corso della conferenza odierna, ha parlato del rapporto col tecnico: "Ricambio le parole affettuose del mister che è una persona speciale, lo sappiamo tutti. Le sue squadre diventano un po' le seconde squadre di tutti, quando uno non sa chi tifare tifa le squadre di Ancelotti, ha questo potere. In un mondo complicato come il nostro s'è fatto apprezzare, ha vinto, e vincere per 20 anni quello che ha vinto lui significa che ha qualcosa di diverso. La persona non si discute, ma si deve sottolineare anche il tecnico. Aneddoto? Legati a Parma ed alla Juve, mi chiamò lui inizialmente dicendomi di venire che ci sarebbe andato anche lui. Poi dopo vinse la finale contro di noi".