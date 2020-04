Buffon e Bonucci con vista... record. I due simboli in mission per la Juventus

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su due figure basilari della Juventus, Buffon e Bonucci. Per il portiere, dopo il ritrono in bianconero, ora tocca gestire i riposi di Szczesny ma, quando ha giocato, 11 volte, ha onorato la sua storia. Ma, soprattutto, ha ormai raggiunto Paolo Maldini nella più incredibile delle classifiche: ora è il record-man in Serie A con la vertigine di 647 presenze, proprio assieme al rossonero. La pandemia ha complicato la rincorsa, ma è solo un piccolo ritardo nell’appuntamento con la storia. Anche perché, se si tornerà davvero a giocare, visto il calendario serrato, Buffon dovrà mettersi i guanti molto più spesso di prima. E poi si è pure deciso ad allungare la carriera oltre i 42 anni suonati: nella prossima stagione rinnoverà la sfida al tempo che passa e aumenterà ancora il bottino.

400 - Anche Bonucci ha tanto bianconero davanti visto il fresco rinnovo fino al 2024 ma, a differenza di Gigi e anche del povero Chiello, è stato spremuto come un limone: 34 partite (e 4 gol), oltre 3 mila minuti per una delle sue migliori stagioni. Siamo arrivati a 394 gare totali con la maglia della Juve, gliene mancano 53 per entrare nella top ten: al decimo posto si trova Franco Causio, con 447 gettoni, ma meglio concentrarsi su quei sei che mancano per arrivare alla cifra tonda, 400. Senza lo stop avrebbe festeggiato presto, magari già nel derby, ma anche in questo caso bisogna rifare i calcoli. Il 400 è uno scoglio da superare, del tutto simbolico, ma fotografa la grandezza di una carriera.