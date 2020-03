Buffon e gli altri campioni prigionieri del tempo e privati dell'ultimo valzer

vedi letture

Valentino Rossi, Sebastian Vettel, Gigi Buffon. Tanti campioni accomunati dallo stesso destino, privati dell'ultimo valzer con una grande incognita sul futuro a breve e medio termine. Con l'estate 2020 che sembra destinata a svuotarsi dello sport nazionale e internazionale, il rischio per questi grandi rappresentanti dello sport italiano, è di non avere la possibilità di capire se potevano andare ancora una volta oltre i propri limiti o meno. Chissà se il tempo gli darà un'altra possibilità, magari in questa stagione o nella prossima. Un discorso simile anche per tanti protagonisti del nostro calcio: Sarri saprà se è da Juve o meno? L'Atalanta riuscirà a sapere se poteva valere la semifinale di Champions? Immobile batterà il record di Higuain? Tanti punti interrogativi che al tempo del Coronavirus tardano ad avere una risposta. A riportarlo è La Repubblica.