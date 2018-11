Buffon e il bidone della spazzatura: "Non sapevo che dire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora Gianluigi Buffon. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport 24, il portiere del PSG è tornato anche sulle frasi nei confronti di Michael Oliver, pronunciate nel post-partita di Real Madrid-Juventus: "Sono venute fuori dalla mia fervida immaginazione. Non sapevo che dire, avevo veramente un diavolo per capello. È venuto fuori il Gigi di Carrara".

La favorita per la vittoria della Champions League?

"In Champions ci sono due o tre favorite. Non puoi non mettere il Barcellona, ha il primo o il secondo giocatore al mondo. Poi c'è la Juve, in tutti gli anni che abbiamo fatto noi si è consolidato questo tipo di livello. In più è arrivato l'altro giocatore che a seconda del momento è considerato il primo o il secondo al mondo".

Quando il ritiro?

"Non voglio darmi scadenze. Voglio giocare fin quando mi accorgo che sono competitivo: finché ho la fortuna di avere questo tipo di offerte a questo livello preferisco giocare. Per smettere c'è sempre tempo".