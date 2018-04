Buffon e Il finale Real che non meritava

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon è stato espulso per le furiose proteste per il rigore concesso al Real Madrid, per il contatto tra Mehdi Benatia e Lucas Vazquez, da Michael Oliver. Il Santiago Bernabeu lo ha salutato con una standing ovation che si riserva solo alle Leggende ma non meritava un'ultima, probabile, possibile, in un teatro simile. Aveva fermato tutto, tutti, in questa notte. Il contatto lascerà mille strascichi e dubbi, tutto il gruppo bianconero si è mostrato furioso alla stregua di Buffon nei confronti del direttore di gara britannico. Per quel che ha fatto, in carriera, con la Juventus e non solo, non meritava un'ultima simile. Solo che la rabbia ti porta a spegnere la luce, a salutare la ragione e a vivere di quell'istinto di cui i portieri sono fatti e con cui sono nati. Mancavano pochi secondi al fischio finale ma quel contatto ha deciso tutto e pure il triplice fischio di Buffon. La reazione non è giustificabile ma comprensibile, perché quando trasformi l'impossibile in possibile, vederlo sfumare così è una beffa. Il tributo del Santiago Bernabeu, però, è un'amara e magra consolazione. Per quel che non c'è stato, per quel che poteva essere.