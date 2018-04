Buffon e il futuro incerto: Champions o no la decisione è in bilico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinnova o non rinnova? Smette o non smette? il futuro di Gianluigi Buffon non è ancora affatto chiaro e nelle prossime settimane ci chiederemo ancora a più riprese se quello che è senza dubbio il portiere più forte di tutta la storia del calcio appenderà o meno i guantoni a chiodo al termine della stagione. Difficile sapere ciò che gli gira in testa e il tutto potrebbe essere legato a come la Juventus terminerà questa stagione. A inizio anno Buffon era stato abbastanza chiaro: "Se vinceremo la Champions continuerò ancora per giocare il Mondiale per club, altrimenti terminerò la mia carriera", ma nel corso dei mesi le cose potrebbero essere cambiate, visto anche che il Gigi Nazionale ha risposto all'ultima convocazione dell'Italia allenata da Di Biagio.

Buffon avrà altro tempo per decidere ma nel frattempo la Juve ha fatto una scelta ben precisa durante la scorsa estate, comprando Wojciech Szczesny e facendogli firmare un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Tra campionato e Champions League i due portieri si sono alternati eccome e la stessa cosa potrebbe forse accadere anche il prossimo anno, sempre che Buffon decida di proseguire, ma per averne la certezza dovremo attendere ancora un po' di settimane.