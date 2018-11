Buffon e il PSG: "Potevo considerare anche Parma, Genoa o Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport 24, Gianluigi Buffon è tornato anche sulla scelta di vestire i colori del Paris Saint-Germain: "Potevo prendere in considerazione qualcosa di romantico tipo Parma, o magari il Genoa, che quando ero bimbo era la squadra per cui tifavo. Avrei potuto considerare la Lazio, perché i suoi tifosi mi hanno sempre trattato come un campione e un uomo da onorare. Però penso che la situazione migliore per me fosse quella di uscire dall'Italia e ampliare il mio mondo di conoscenze".