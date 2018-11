Buffon e l'espulsione col Real: "Ancora oggi mi domando il perché"

Sempre Gianluigi Buffon, sempre l'espulsione contro il Real Madrid che è costata al portiere, ieri alla Juventus e oggi al PSG, tre turni di squalifica. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "Finita la gara ho alzato un po' troppo i toni. Però ci tengo a dire che nell'arena, quando veramente si pesa il comportamento di una persona, penso di essere stato veramente molto sportivo e mi sono preso all'epoca un'espulsione che ancora oggi mi domando il perché. Per il dopo sicuramente le tre giornate sono meritate".

Se fossi Michael Oliver, cosa diresti oggi a Buffon?

"Ci scherzerei. Alla fine, l'ironia è il modo migliore per abbattere dei muri e creare subito un'empatia".

Sul ritorno in azzurro.

"La cosa buffa dell'Italia è che quando si è sparsa la voce che forse avrei continuato si è sbizzarrita la fantasia e il coraggio di tutti. Non faccio nomi".

Perché il PSG?

"Potevo prendere in considerazione qualcosa di romantico tipo Parma, o magari il Genoa, che quando ero bimbo era la squadra per cui tifavo. Avrei potuto considerare la Lazio, perché i suoi tifosi mi hanno sempre trattato come un campione e un uomo da onorare. Però penso che la situazione migliore per me fosse quella di uscire dall'Italia e ampliare il mio mondo di conoscenze".

Ossessione Champions League?

"Ossessione non ha un'accezione positiva secondo me. Potrebbe essere un obiettivo, ma un obiettivo che mi regala degli stimoli e una vitalità incredibile. La Champions è un'opportunità che mi dà la vita e che mi continua a dare la mia classe. Se a 40 anni sono qui a giocare a questi livelli lo devo anche a me stesso".

Favoriti per la Champions?

"Se uno chiede se siamo favoriti dico no. Per arrivare a certi successi servono un percorso, un progetto, una società e una squadra che si conoscano da tempo. Il PSG in questo senso è una novità degli ultimi anni e necessita di tempo".

Il rapporto con Mbappé.

"Ho un rapporto molto bello con lui, di fiducia reciproca. Quando entra nello spogliatoio regala agli altri un'energia positiva, della gioventù. A me fa molto bene, io cerco di ricambiare con qualche consiglio sulla sua gestione, del campione che è. Non ti sbaglieresti a dare il Pallone d'Oro a Mbappé: ha potenziale e l'ha già espresso, nella competizione più importante per un giocatore".

Sul futuro.

"Quest'anno ho l'opzione per il secondo, ci potrebbe essere l'opportunità per prolungare l'avventura a Parigi".