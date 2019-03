Buffon e la Champions, amore impossibile. Come per il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime sette stagioni, il Paris Saint-Germain è stato eliminato dalla Champions League per quattro volte negli ottavi di finale (dal 2012-13 al 2015-16) e per tre volte nei quarti (le ultime). Più che una maledizione, un fallimento dietro l'altro per una società che ha speso cifre astronomiche in ogni sessione di mercato, riuscendo solo a dominare in patria. La facilità con cui Thiago Silva e compagni vincono in Ligue 1 e la scarsa abitudine ad affrontare formazioni competitive hanno giocato un ruolo determinante anche stavolta. La clamorosa rimonta subita contro il Manchester United ricorda un po' quella epocale del Barcellona di due anni fa; stavolta, però, l'avversario non sembrava irresistibile: i Red Devils erano stati sconfitti con relativa facilità a Old Trafford e lo 0-2 era un risultato che metteva al riparo da qualsiasi sorpresa. Mai, nella storia della Champions League, una squadra era riuscita a ribaltare un risultato simile.

Invece, è finita nel modo più inaspettato e per certi versi crudele. Con un rigore al 93' trasformato da Rashford, che ha battuto Buffon, spegnendo nuovamente i sogni del portierone italiano. Ancora una volta, SuperGigi non riesce a trionfare nella competizione più importante. Dalla Juventus al PSG la storia non è cambiata, anzi, si assomiglia paurosamente, perché l'eliminazione è arrivata di nuovo a causa di un penalty nei minuti di recupero. Un'altra serata storta, condizionata anche dall'errore in occasione del secondo gol personale di Lukaku. Buffon ci riproverà, ma quello con la Champions è un rapporto molto più che complicato. Un amore impossibile.