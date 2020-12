Buffon e la mancata squalifica per bestemmia: la Procura non ha ricevuto materiale in merito

Nelle ultime ore sui social è montato il caso della mancata squalifica per espressioni blasfeme non comminata nei confronti di Gigi Buffon reo di aver bestemmiato nel corso dell'ultima sfida esterna vinta contro il Parma. "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, del resto non m'importa un cazzo". Questo l'audio originale della frase incriminata, che si sente nitidamente ma che arriva senza inquadratura sul giocatore. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il giudice sportivo non ha ricevuto dalla Procura Federale alcun materiale per approfondire il fatto e dunque, rispetto a quanto accaduto con Cristante della Roma, squalificato dopo una bestemmia nel corso del match contro il Bologna, in questo caso il giudice non è intervenuto.