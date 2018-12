Buffon e le frasi a Oliver: "Sapevo di aver esagerato già due ore dopo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora Gianluigi Buffon e le frasi a Michael Oliver. Ospite di Tiki Taka, l'ex portiere della Juve è così tornato sull'accaduto: "Io ho fatto quell'intervista perché ero fuori dalla grazia di Dio. C'era la necessità per le tv di parlare quasi immediatamente. Qualche giorno dopo mi hanno chiesto se avrei ripetuto quanto detto, ma io sapevo già dopo due ore di aver esagerato. Però in quel momento sentivo il bisogno di dire quello. Non dico di aver fatto bene, è stato un esempio sbagliato, ma non potevo dire altro che quello. Domani, se ricapitasse, direi le stesse cose. Poi chiederei scusa all'arbitro. Non c'entra il fatto che pensavo a vincere la Champions o alla mia ultima partita, ma quella era un'impresa calcistica da raccontare ai miei nipoti, ribaltare uno 0-3 a Madrid col Real è una cosa che non fa nessuno e io avrei potuto raccontarlo".